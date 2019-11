Il Castello delle Cerimonie | il matrimonio di Antonella e Antonio Anteprima Video

Il Castello delle Cerimonie : i 50 anni di Maria Cacialli - 'la figlia del presidente' : La quinta puntata de Il Castello delle Cerimonie 2019 è dedicata ai 25Bis di Maria Cacialli, nota a Napoli come La figlia del Presidente, dal nome di una delle pizzerie storiche della città di cui è anima e titolare. E dal cuore di Napoli arrivano anche il pezzo forte della puntata, ovvero le sorelle Pipolo, eredi di una istituzione della fotografia partenopea e già protagoniste della serie. Se non vi vengono in mente, basta dare un'occhiata al ...