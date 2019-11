Caserta | sgominato dai carabinieri un traffico di eroina internazionale

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ignazio Riccio 16 arresti per droga: le sostanze stupefacenti arrivavano dal Pakistan nella pancia dei corrieri pagati fino a 6mila euro a viaggio L’proveniva dal Pakistan e passando per l’Africa giungeva fino in Italia, in provincia di, per poi essere venduta in tutta la penisola. Un’organizzazione criminale funzionale ed evoluta quella sgominata daidi Santa Maria Capua Vetere, che hanno arrestato 16 persone, accusate di essere a capo di undi droga. I corrieri utilizzati dai malviventi prendevano dai 3mila ai 6mila euro a viaggio e la tariffa cambiava a seconda della lunghezza del tragitto e della capacità di trasportare gli ovuli nella pancia. Era proprio questo il metodo utilizzato dall’organizzazione. Per ogni tratta i corrieri ingoiavano anche oltre un chilogrammo di. La banda criminale aveva il sostegno di ...