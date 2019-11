Palermo : fratel Biagio arrivato a Bruxelles dopo 1.500 km a piedi : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – dopo oltre 1.500 km a piedi, fratel Biagio è arrivato a Bruxelles, sede del Parlamento Europeo per parlare di veri diritti umani con eurodeputati di vari stati. “fratel Biagio si è fatto esule, camminando a piedi, sulle rotte dei migranti partendo da Palermo con il traghetto per arrivare a Genova per poi arrivare a piedi a Milano – si legge in una nota – Poi, sempre rigorosamente a ...

Palermo - donna di 23 anni accoltellata in casa. Lei denuncia : “E’ stato mio fratello di 15 anni” : La donna sarebbe stata accoltellata dal fratello, di 15 anni, che è poi riuscito a fuggire e sulle cui tracce è la polizia.Continua a leggere

Palermo : oltre mille km a piedi fino a Strasburgo - il cammino di fratel Biagio : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – fratel Biagio Conte, il missionario laico palermitano, dopo 65 giorni di cammino penitenziale, in cui ha percorso 1.000 km, arriverà domani alla sede di Strasburgo del Parlamento Europeo dove “cercherà di incontrare i responsabili e le autorità dell’Unione Europea per consegnare loro una lettera”. Ne dà notizia lo stesso fratel Biagio con una telefonata fatta da un paesino tedesco ai ...

Palermo - il casolare in cui Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia ora è bene pubblico. Fratello del giornalista : “Ha vinto la memoria” : Su un pezzo di legno grezzo appeso al muro c’è scritto: “Peppino Impastato assassinato dalla mafia qui 19.05.78 ore 0.1,50”. Ora questo luogo simbolo diventerà un bene pubblico. Lo ha deciso la Giunta regionale siciliana, che, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha approvato gli atti necessari per procedere all’espropriazione del casolare – e del terreno circostante – di Cinisi, in provincia di Palermo, in cui la mafia ...

Mafia : fratello Emanuela Setti Carraro - 'mia sorella amava Palermo - si dedicava ai deboli' (3) : (AdnKronos) - E poi, parlando ancora della sorella Emanuela Setti Carraro, che prestava servizio per la Croce rossa, il fratello ricorda: "Di fondo noi due, Emanuela ed io, siamo gli eredi della mamma, perché a suo tempo aveva fatto 5 anni di guerra sulle navi ospedali italiane, prima con la Croce R

Mafia : fratello Emanuela Setti Carraro - ‘mia sorella amava Palermo - si dedicava ai deboli’ (2) : (AdnKronos) – Paolo Setti Carraro replica poi a distanza a Filomena Rizzo, la vedova di Domenico Russo, l’agente morto con Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ieri aveva annunciato all’Adnkronos che non avrebbe partecipato alle commemorazioni di oggi. “Non per polemica – ha detto la vedova – ma perché preferisco ricordare Mimmo con gli amici che ci sono sempre stati”. “Io se fossi a Palermo ...