Bologna-Inter 0-0 diretta live | forcing nerazzurro

Bologna-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : Palacio contro Martinez : Bologna-Inter diretta live – Dopo lo spettacolo tra Roma e Napoli, continua il programma valido per l’11^ giornata di Serie A, è un sabato clamoroso con partite veramente interessanti. Alle 18 in campo Bologna e Inter, i nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e sono reduci dal successo sul campo del Brescia, qualche problema di rosa per Antonio Conte con il tecnico chiamato a giocare sempre con gli stessi uomini. Di ...

A13 - tragico incidente tra Bologna Interporto e Altedo : morti i genitori e la figlia di 5 mesi : Gravissimo incidente questa notte sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova. È successo al km 15, quando un camper su cui viaggiava una famiglia è stato tamponato da un'utilitaria, ha urtato il newjersey e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove poi è stato tamponato anche da un pullman.A bordo del camper c'era una famiglia: i genitori di 32 e 29 anni e le figlioletta di soli 5 ...

Bologna. Incidente in A13 : distrutta intera famiglia di Vicenza : Le vittime sono padre, madre e figlia di 5 mesi. Un’intera famiglia distrutta nel sinistro stradale avvenuto la scorsa notte

Grave incidente sull'A13 tra Bologna Interporto e Altedo : famiglia distrutta : Muoiono padre, madre e la loro bimba di 5 mesi. Lo scontro ha coinvolto un'auto, un camper e un pullman. Quattro i feriti

Bologna-Inter in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Si gioca oggi alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara Bologna-Inter, secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I rossoblu di Sinisa Mihajlovic hanno perso mercoledì nel turno infrasettimanale per 3-2 in trasferta contro il Cagliari, una delle rivelazioni del campionato, mentre i nerazzurri martedì hanno espugnato a fatica Brescia per 2-1 restando a un punto di distacco dalla capolista Juventus. Per i padroni di casa, ancora ...

Bologna-Inter - probabili formazioni : in attacco confermati Martinez-Lukaku - torna Medel : Dopo la difficile trasferta di Brescia dove l'Inter pur soffrendo è riuscita a portare a casa i tre punti indispensabili per scalare la classifica, adesso gli uomini di Conte si trovano ad affrontare il Bologna affamato di punti dopo il ko subito con il Cagliari nel turno infrasettimanale. Antonio Conte, proverà a mandare in campo una squadra compatta e con tanta voglia di fare bene affidandosi al classico 3-5-2, con Handanovic, davanti a lui il ...