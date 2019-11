Migranti | la nave Alan Kurdi entra in acque italiane | «Non ci è stato assegnato un porto

Migranti - la nave Alan Kurdi è entrata in acque italiane : da sette giorni ha 88 persone a bordo : La nave Alan Kurdi è entrata nelle acque territoriali italiane. Da sette giorni in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare gli 88 Migranti presi a bordo, l’imbarcazione si trova a poche miglia dalle coste della Sicilia sud-orientale. “Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde”, ha annunciato la Sea Eye, la ong che si trova a bordo del natante. “Nonostante la ...

La nave Ocean Viking con 104 Migranti è arrivata a Pozzallo : E' finita dopo 11 giorni l'odissea per i 104 migranti della nave Ocean Viking che e' arrivata al porto di Pozzallo.

Migranti - la nave Ocean Viking sbarca a Pozzallo : Appena conclusa la procedura di ricollocazione dei Migranti soccorsi «in base al preaccordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, ne accoglieranno 70

Grecia - barca di Migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

La nave Ocean Viking ha attraccato a Taranto - dove farà sbarcare i 176 Migranti soccorsi nei giorni scorsi : La nave Ocean Viking, gestita dalle ong SOS Mediterranée e Medici senza frontiere, ha attraccato mercoledì mattina a Taranto, dove farà sbarcare i 176 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo in due diverse operazioni. Sono 133 uomini, 12 donne

Migranti - respinta la richiesta di dissequestro per la nave della Ong Lifeline : Lo scorso 2 settembre, la nave era entrata in acque italiae con a bordo 104 Migranti. I naufraghi erano stati soccorsi a largo della Libia il precedente 26 agosto: dopo l'ennesima notte in mare con condizioni metereologiche avverse, l'armatore Claus Peter Reish, ora indagato, aveva deciso di rompere il divieto di ingresso notificatogli dalla Guardia di finanza che aveva proceduto al sequestro.Continua a leggere

I 176 Migranti a bordo della nave Ocean Viking sbarcheranno a Taranto : I 176 migranti a bordo della nave Ocean Viking, gestita dall’ong SOS Mediterranee e da Medici Senza Frontiere, sbarcheranno a Taranto, in Puglia; lo ha confermato SOS Mediterranee. I 176 migranti sono stati soccorsi in due diversi momenti il 13

La nave Ocean Viking ha soccorso altri 102 Migranti al largo della Libia : ora ne ha a bordo 176 : Ieri pomeriggio la nave Ocean Viking gestita dall’ong SOS Mediterranee e da Medici Senza Frontiere ha soccorso 102 migranti che si trovavano su un gommone al largo delle coste libiche. Fra di loro ci sono 12 donne, quattro delle quali

La nave Ocean Viking ha soccorso 74 Migranti al largo della Libia : Questa mattina Ocean Viking, la nave delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso 74 persone a bordo di un gommone in difficoltà al largo della Libia. Tra i migranti ci sono sei minorenni. Le loro condizioni di