Disturbi dell' apprendimento | scontrino fiscale tra i documenti necessari per la detrazione

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sono sempre di più nel nostro Paese i minori, ma anche gli adulti, che soffrono in qualche forma di, come la dislessia. Per questo già da diversi anni la Scuola italiana ha adottato dei programmi speciali per venire incontro alle esigenze di questi soggetti, i cui processi diseguono percorsi neuronali leggermente differenti e, di conseguenza, necessitano di un approccio ed un'assistenza differente. Anche l'amministrazione finanziaria si è adeguata fornendo indicazioni specifiche affinché questi soggetti e le loro famiglie possano usufruire degli strumenti loro utili in maniera agevolata. Recentemente, l'Agenziae Entrate è tornata sull'argomento rispondendo ad un'istanza di interpello. Le conclusioni sono state pubblicate nella Risposta n° 440 del 29 ottobre 2019. Il quesito posto all'Agenziae Entrate L'amministrazione finanziaria è ...

pissicologo : La cognizione sociale nei disturbi dell’umore – Parte II: le basi neurali della cognizione sociale nella depressione - QuattroTi : Ecco due prodotti 4T QuattroTi srl per la cura quotidiana dei vostri pazienti: ?? CIKAFLOGO è una crema gel gengival… -