Il cast di Spider-Man | Far from Home svela i segreti del film

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) A ognuno il suo-Man sul grande schermo: c’è la generazione che ha apprezzato icon Tobey Maguire nei primi anni 2000; poi è stata la volta di Andrew Garfield (sette anni e qualche Emma Stone fa). Ora è la volta di Tom Holland, che con-Man: Farha vestito per la seconda volta i panni del supereroe, dopo la prima pellicolacoming. E il botteghino lo ha premiato: con lui sul set ci sono anche Zendaya (in ascesa estrema) e Jacob Batalon, famoso per altre apparizioni indi area Marvel. In questa Autocomplete Interview, i tre attori rispondono alle domande sulpiù chieste in rete. Alcune hanno a che fare con il(e con il personaggio dell’Uomo Ragno), mentre altre riguardano il loro vissuto personale. Grazie a questa intervista a tre scopriremo che il londinese Tom Holland ama idello studio Ghibli, e che ha girato alcune delle ...

