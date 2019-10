Vigilanza Rai | bocciata proposta del centrodestra “per riequilibrare il Tg1” Protesta la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’ufficio di presidenza della commissione diRai ha bocciato ladi risoluzione delsul “riequilibrio del Tg1”. La richiesta era quella di “procedere all’immediato riequilibrio dell’informazione”, dopo l’intervista del 16 ottobre scorso al premier Giuseppe Conte andata in onda nello speciale Tg1. La maggioranza, però, ha votato per non procedere alla formulazione della risoluzione che, quindi, è stata respinta. Per il Carroccio hato il capogruppo in commissione Paolo Tiramani: “Mettono il bavaglio alla risoluzione di”, ha scritto su Facebook. “Ms5, PD, Leu e Italia viva non mettono ai voti la nostra risoluzione sulla par condicio prima del voto in Umbria. Vergogna!”. Solo ieri i consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia in cda hannoto per una presunta violazione della “par ...

