Salini e Astaldi vincono la gara per i treni canadesi dell’Ontario

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’ingeneria italiana conquista nuovi successi all’estero.Impregilo e, membri del consorzio Mobilinx insieme a partner, si aggiudicano il contratto per i lavori di ingegneria civile del progetto Hurontario Light Rail Transit (HuLRT), del valore di 917 milioni di euro (circa 1,3 miliardi di dollari) e commissionato da Infrastructure Ontario e Metrolinx

