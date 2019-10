Scuole Chiuse 22 Ottobre 2019

Maltempo Genova : frane e sfollati - domani niente Scuole chiuse : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fornito aggiornamenti sulla situazione Maltempo in occasione di una conferenza stampa: il primo cittadino ha riferito che sulla frana sulla strada che va a San Carlo di Cese “ci sono i rocciatori, stanno già lavorando, ci sono i new jersey pronti sul posto per un senso unico alternato e se ce la facciamo c’è la possibilità di aprire entro stasera, ma dipenderà molto da quanto piove“. Oltre la ...

Nubifragio su Milano - strade allagate e cinque Scuole Chiuse per pioggia. Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo si è allagata. In via Legnano i tram sono rimasti fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale i semafori sono andati in tilt

Meteo - allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole Chiuse : ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata. Allerta rossa e Scuole Chiuse in Liguria : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata - in Liguria Scuole Chiuse per tempesta d'acqua : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo - forti piogge in tutto il Nord Ovest. Allagamenti a Milano - black out all’alba e Scuole Chiuse a Genova : Il Maltempo sta creando diversi problemi in diverse zone del Nord Ovest, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la ...

Allerta meteo rossa a Genova e Savona/ Maltempo - allagamenti e frane : Scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi a Genova e Savona: Maltempo provoca allagamenti e frane, situazione in lieve miglioramento ma scuole restano chiuse.

Meteo - allerta rossa nel cuore della Liguria : Scuole Chiuse a Genova e Savona : Il peggiorare delle condizioni Meteorologiche ha portato la Protezione Civile regionale ligure a trasformare da arancione a rossa l'allerta Meteo sulle zone centrali della regione, ovvero le province di Savona e Genova, dove "le scuole resteranno chiuse" a causa delle intensissime precipitazioni e dei fulmini.Continua a leggere

Nubifragio su Milano : strade allagate - Scuole Chiuse - problemi a metro - bus e tram Allerta in Liguria - Meteo : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori

Meteo - scatta l'allerta rossa in Liguria : Scuole Chiuse e famiglie evacuate : Meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che...

Liguria - allerta meteo : Scuole Chiuse - Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...