Roma | Berlusconi si porta la claque di Forza Italia sul palco a trazione leghista Ma in

Niente saluti Romani da CasaPound - che applaude Berlusconi più di Salvini : I militanti di CasaPound, guidati da Simone Di Stefano, hanno seguito tutta la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni applaudendo i leader intervenuti sul palco (più Berlusconi che non Salvini) e astenendosi da qualsiasi saluto romano. Arrivati compatti dalla loro sede di via Napoleone III, si sono posizionati al centro della piazza. Di Stefano si è concesso a numerosi selfie chiesti dai manifestanti. Conversando con i ...

Centrodestra a Roma - Berlusconi : “Governo appoggiato dalla quinta sinistra - la magistratura che perseguita gli avversari politici” : “Questo governo è appoggiato da quattro sinistre: Pd, M5s, LeU e Italia Viva. A cui se ne aggiunge una quinta: la magistratura. Quella parte di magistratura che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici“. A dirlo, dal palco di Roma, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che cita anche i “classici” comunisti e le “mie 3762 udienze”. L'articolo Centrodestra a Roma, Berlusconi: ...

Roma : Salvini - Meloni e Berlusconi in piazza San Giovanni. “Qui l’Italia che lavora” : E' iniziata a Roma la manifestazione unitaria del centrodestra Orgoglio Italiano. Presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Migliaia i militanti in arrivo da tutta Italia, ma problemi per quelli in viaggio su un treno che ha preso fuoco vicino a Pisa.Continua a leggere

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : migliaia in piazza - cori contro Di Maio e Gad Lerner. Berlusconi parlerà per primo - chiude Salvini : Mancano poche ore all'inizio della kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti....

Silvio Berlusconi zittisce i dissidenti in Forza Italia : "Giusto andare in piazza. Ricordate Romano Prodi?" : Mancano poche ore alla manifestazione di domani, sabato 19 ottobre, il centrodestra unito in piazza contro il governo tassatore. Ci sarà anche Silvio Berlusconi, nonostante alcune polemiche interne al partito legate alla sua presenza. E intercettato dai cronisti a Perugia, spiega le ragioni dell'ade

A Roma parlano solo i 3 leader Ma Berlusconi 'agita' i leghisti : solo tre oratori in piazza San Giovanni a Roma, sabato 19 ottobre in occasione della manifestazione organizzata dalla Lega contro il governo giallo-rosso alla quale hanno aderito prima Fratelli d'Italia e successivamente anche Forza Italia. Secondo quanto risulta... Segui su affaritaliani.it

Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni : “Al lavoro per le politiche”. Verso piazza unitaria a Roma : La nota diramata al termine del Vertice tenutosi ad Arcore indica quale sara' l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si e' gia' rivelata inadatta a governare le complessita' del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Berlusconi, Salvini e Meloni riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un incontro che ...

