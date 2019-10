Salvini | “Al governo gente con le mani sporche di sangue Questa non è piazza di

Leopolda 10 - prima volta di Renzi fuori dal Pd. Saluto agli “alleati” di governo : “Qui zero tensioni - zero minacce”. Poi attacca Salvini : Inizia con Matteo Renzi che passa tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock, l’edizione 2019 della Leopolda, nella storica location dello scalo ferroviario fiorentino. È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, ...

Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni : “Al lavoro per le politiche”. Verso piazza unitaria a Roma : La nota diramata al termine del Vertice tenutosi ad Arcore indica quale sara' l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si e' gia' rivelata inadatta a governare le complessita' del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Berlusconi, Salvini e Meloni riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un incontro che ...

Taglio dei parlamentari fissato per il 7 ottobre - Di Maio esulta : “Alla faccia di Salvini” : La discussione alla Camera in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale che prevede il Taglio del numero dei parlamentari è stata programmata per il 7 ottobre. esulta il capo politico del M5s, Luigi Di Maio: "Tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo ne taglia quasi 350 alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari".Continua a leggere

Governo M5S-Pd : Salvini “all’estero non sarebbe successa cosa del genere” : Governo M5S-Pd: Salvini “all’estero non sarebbe successa cosa del genere” Continuano senza sosta gli attacchi rivolti dal leader del carroccio, Matteo Salvini, nei confronti della coalizione M5S-Pd-LeU. Dopo la crisi di Governo innescata agli inizi di agosto (optando per la sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte), l’ex ministro dell’Interno si è ritrovato all’opposizione e senza riuscire a forzare le elezioni anticipate. ...

Palermo - tweet di una ragazza nera : “Al bar cantano viva Salvini”. Il bistrot : “Era uno scherzo” : La denuncia via social di una cliente in vacanza in Sicilia diventa un caso. Ma il locale al centro di Palermo spiega: “Ridiamo con i nostri dipendenti bengalesi. Lontani anni luce da Salvini”

Governo - Renzi : “Al Viminale un ministro professionista della sicurezza. Non Di Maio - sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini” : Luigi Di Maio al Viminale “sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini”. Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, dice la sua sulla composizione del nuovo Governo M5s-Pd. E spiega di non ritenere che il capo politico del movimento 5Stelle possa essere l’uomo giusto per il ministero dell’Interno. “Decideranno lui, Zingaretti e Conte”, ma per l’ex premier il suo ruolo sarà “certo non al Viminale, dove ...