“Vietato percuotere i rami dei castagni” Multe fino a 500 euro sull’Appennino Modenese

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Leandro Bonucchi, sindaco del comune di Montecreto, sull'Appennino, ha emesso un'ordinanza di divieto assoluto digli alberi di castagne per favorire la caduta dei ricci. "Troppe volte per una manciata di castagne si sono visti, un po' dappertutto, episodi di assalto aida far rabbrividire".

