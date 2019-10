Per il San Paolo il Napoli pagherà 850mila euro l’anno De Laurentiis | «Via la pista

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) È passata un po’ in secondo piano la firma della convenzione per lo stadio Sanche è stata firmata questa mattina tra il presidente delAurelio Dee il Comune. Una firma che ha necessitato di non pochi incontri per poter essere messa a punto, ma che ha finalmente messo d’accordo le parti per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta. La convenzione prevede una durata di cinque anni rinnovabili per altri cinque, in cui ilun canone fisso di 850.000a stagione sportiva più 50.000per gli introiti degli spazi pubblicitari venduti all’interno dello stadio. Come espressamente richiesto dalla società è stata prevista la possibilità che ilutilizzi alcune delle aree interne del Sanper attività commerciali o anche un museo del calcio. Ed è proprio questa una delle idee a cui pensa il presidente come ha detto ...

