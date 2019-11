A scuola la tecnologia c' è ma è superata Un sondaggio

scuola digitale - in Italia è allarme tecnologia : 3 istituti su 10 non sono connessi : Gli studenti Italiani sono tra i meni digitalizzati d'Europa. Lo confermano i dati dell’annuale Osservatorio sulla Scuola digitale di Skuola.net: anche se non mancano gli esempi virtuosi, 3 scuole su 10 non hanno connessione e il 45% dei ragazzi non può usare il telefono come supporto e integrazione per le spiegazioni dei docenti.Continua a leggere