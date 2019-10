Raoul Bova rivede l' ex Chiara Giordano Baci e tenerezze | Rocio Munoz Morales gelosa!

Raoul Bova e Chiara Giordano Festeggiano Insieme! Ecco Perché Rocio Era Assente! : Nei giorni scorsi il figlio maggiore dell’attore Raoul Bova ha raggiunto la maggiore età e per l’occasione ha festeggiato con una grande festa in cui erano presenti i genitori, Bova e l’ex moglie Chiara Giordano, ma mancava la nuova compagna del padre, Rocio Munoz Morales. Adesso è stato svelato il motivo dell’ assenza dell’attrice spagnola. Alessandro, il figlio primogenito dell’attore Raoul Bova e della sua ...

Chiara Giordano : "Sono single - oggi mi amo. Il mio ex marito Raoul Bova tifava per me ad Amici Celebrities" : L'abbiamo vista ad Amici Celebrities mettere in pratica la sua passione, il ballo. oggi Chiara Giordano, figlia del noto avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace vive una nuova vita (da single). Il matrimonio con Raoul Bova di è concluso con una separazione nel 2013 seguita dal divorzio, tutto solo un ricordo ma la storia ha comunque lasciato il segno, è innegabile.I due sono rimasti in buoni rapporti e in un'intervista a Chi ha ...

Chiara Giordano - il mio ex Raoul Bova tifava per me : ‘Siamo sereni’ : Per sedici anni Chiara Giordano è stata la moglie di Raoul Bova, e recentemente si è messa in gioco come ballerina ad Amici Celebrities, d’altronde la danza in passato le aveva permesso di conquistare il suo ex marito: “Credo di avere il video di quella sera” rivela intervistata dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 2 ottobre. “Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e ...

Raoul Bova Si Racconta : Ecco Cosa Dice Dell’ex Moglie Chiara Giordano! : Raoul Bova ha sempre, nell’arco del tempo, dato delle risposte per compiacere alle persone. Ora però si lascia andare ad una lunga confessione nella quale parla dell’ex Moglie Chiara Giordano e dell’attuale compagna! Intervista a Raoul Bova: l’attore romano confida ai microfoni di Vanity Fair, come è attualmente il rapporto che ha con l’ex Moglie, Chiara Giordano. Raoul Bova è probabilmente considerato, uno degli ...

Il podcast «Chiudi gli occhi - torna bambino» nell’infanzia di Raoul Bova : «E mio padre era in cielo» : Ascolta la puntata nel player qui sotto «Se tu non torni/Non tornerà neanche l’estate/E resteremo qui io e mia madre/A guardare la pioggia», cantava Miguel Bosé. Ed è un verso che sa di sospeso, di passato, di nostalgie, anche se parla al futuro. Peraltro sembra descrivere alla perfezione la diapositiva che ci regala l’ospite di oggi. È un nostro divo del cinema. Ha un fisico da nuotatore della Nazionale qual era, e due occhi da ...

Raoul Bova fa acquisti in Puglia : compra una masseria con tanto di ulivi e piscina : Una masseria immersa tra gli ulivi, lontano dalla vita frenetica della capitale e dai paparazzi, ma a pubblicare le foto del suo ultimo acquisto è proprio lui su Instagram. Raoul Bova, 48 anni lo scorso 14 agosto, ora potrà godersi la calma delle campagne pugliesi. Ha, infatti, acquistato una masseria con ulivi, piscina e solarium, a Fasano, Comune in provincia di Brindisi, diventato ormai una meta vip. L'idea è nata mentre era a Nardò, in ...

Chiara Giordano - lo sfogo sul divorzio con Raoul Bova : ‘Provavo un sentimento di vergogna’ : Chiara Giordano è una ex concorrente di Amici Celebrities. La donna nel video di presentazione ha raccontato alcuni retroscena legati alla fine del matrimonio con Raoul Bova. La favola d’amore tra Raoul e Chiara è durata dieci anni, fino a quando l’attore romano ha trovato sul suo cammino Rocio Munoz Morales. Quello tra Bova e la modella fu un vero e proprio colpo di fulmine. Al momento dell’addio a Raoul Bova, Chiara Giordano rimase in ...

Amici Celebrities - Chiara Giordano e il clamoroso sfogo in puntata contro l'ex Raoul Bova : "Provavo vergogna" : Concorrente di Amici Celebrities, ma soprattutto, per molti, ex di Raoul Bova. Anche per questo Chiara Giordano ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi e "reinventarsi". Eliminata subito nella prima puntata, nel video di "presentazione" non è mancato però un riferimento al d