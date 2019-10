La gravidanza social dell' ex onorevole Coccia | ​affetta da una disabilità

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Laurasoffe di tetraparesi spastica. Su Facebook racconta le difficoltàa sua, condividendo video-messaggi "Ho una tetraparesi spastica, sono alla 21esima settimana die la pancia cresce sempre di più". Laura, ex deputata per il Partito Democratico, racconta suila sua, in una serie di video postati su Facebook con l'hashtag #diversamenteincinta. È la prima volta che una donna affetta daraccontaa suasu Facebook: "Dopo aver saputo di essere incinta, ho iniziato a cercare su Internet informazioni, consigli e testimonianze da parte di donne spastiche che avevano già vissuto una- raccontaa Lettera Donna- Mi sono trovata spiazzata: proprio sul web, che dovrebbe essere il luogoa condivisione, non ho trovato niente di tutto ciò". Così, ha deciso di ...

