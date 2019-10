Fox News non è più la tv preferita di Trump

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Foto di Drew Angerer/Getty Images Negli ultimi tre anni abbiamo imparato a conoscerla come l’arma mediatica più affilata nell’arsenale di Donald, l’emittente televisiva organica all’amministrazione americana e vicina a quella variegata schiera di personalità che gravitano attorno ad essa. Qualcuno è persino arrivato a paragonarla alla tv di stato nordcoreana, eppure qualcosa sta cambiando molto rapidamente nel rapporto che lega Fox, il canale di notizie lanciato nel 1996 da Rupert Murdoch, all’attuale inquilino della Casa Bianca. A raccontarlo è il New York Times, che riferisce di una telefonata avvenuta in estate tra il presidente degli Stati Uniti e l’amministratore delegato di Fox, Suzanne Scott, una vera e propria sfuriata di Donaldall’indirizzo del suo canale via cavo preferito, colpevole a suo dire di non averlo ...

