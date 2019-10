Dl crescita | Confindustria Vicenza | no ad anticipo incentivi statali

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), 16 ott. (Adnkronos) – Industriali di nuovo in allarme per gli effetti del Decretoche dal 31 luglio scorso, dopo la pubblicazione del provvedimento di attuazione dell’art. 10 da parte dell’Agenzia delle Entrate, rischia di mettere in seria difficoltà il flusso di liquidità delle Pmi della filiera dell’edilizia e dell’impiantistica.‘Un provvedimento che rischia di buttar fuori dal mercato aziende sane che lavorano bene, ma che non hanno, da un punto di vista prettamente finanziario, le spalle così larghe di potersi sostituire allo Stato”, commenta lapidario il Presidente diLuciano Vescovi.Il provvedimento, infatti, prevede che il privato possa richiedere all’azienda esecutrice dei lavori uno sconto pari agliprevisti per gli interventi di riqualificazione energetica e ...

Confindustria : Crescita del Paese legata al rilancio economico e sociale del #Mezzogiorno. Firmato il patto per il #Sud con… - Confindustria : RT @GIConfindustria: Conferenza stampa #Capri19 | Parleremo alla politica in un momento delicato in cui l’importante è andare nella stessa… - zazoomnews : Confindustria giovani: Nella manovra non cè nulla per i giovani né per la crescita - #Confindustria #giovani:… -