Ciclismo | Daniela Isetti | “Bisogna avviare i giovani alla multidisciplina Il #Metoo? Ci

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Siamo ormai giuntifine della stagione 2019, daissimi ai Professionisti, dalle donne agli uomini, è tempo di bilanci sulle corse e sulla situazione attuale del, soprattutto quello italiano. Per questo motivo abbiamo parlato con, vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana. Inoltre ci siamo soffermati anche su argomenti di grande attualità: il movimentoe la sicurezza stradale. Vorrei partire innanzitutto da un suo giudizio per quanto riguarda la situazione attuale delitaliano. “Ilitaliano attuale gode di buona salute: le società di base hanno recepito la necessità di. L’attenzione verso le esigenze della sicurezza vengono sempre di più recepite. Non sono solo i risultati internazionali a dare la dimensione di un movimento, ma anche una serie complessa di ...

