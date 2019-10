A Roma la canonizzazione di madre Giuseppina Vannini

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019)sara’ canonizzata da Papa Francesco domani alle 10.15 – insieme al cardinale Newman e ad altri tre beati. Dieci giorni di festeggiamenti, a, all’insegna delle opere di misericordia con al centro poveri, ammalati e carcerati. Verra’ ricordata cosi’, fondatrice delle Figlie di San Camillo, che domani alle 10.15 – insieme al cardinale Newman e ad altri tre beati – sara’ canonizzata da Papa Francesco. Si tratta della prima santana della sanita’, e della “prima santa tuttana, oltre quattrocento anni dopo ladi santa Francescana”, sottolinea la postulatrice generale delle Figlie di San Camillo suor Bernadete Rossoni. Per l’occasione sono in programma numerose celebrazioni in diversi luoghi della citta’, legati alla vita della ...

