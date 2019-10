The Loot Box è il documentario che mostra come le industrie guadagnano attraverso le

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Da qualche tempo a questa parte si parla sempre di più di microtransazioni tanto che l'argomento è stato discusso anche da molti governi europei. Attualmente però Fine Production sta lavorando ad un vero e propriosullebox che racconta il mondo delle microtransazioni e del guadagno che le società videoludiche ricavano.Il caso delle microtransazioni,riporta appunto Fine Production, comincia con Star Wars: Battlefront II videogioco ambientato nell'universo cinematografico creato da George Lucas. Per la prima volta infatti un videogioco fa uso massiccio di microtransazioni per l'acquisto di contenuti aggiuntivi. Sappiamo che la reazione dei fan si è tramutata in una vera e propria rivolta e da lì il fenomeno dellebox è stato analizzato in lungo e in largo.il sito, lo studio spiega in cosa consiste questo: "TheBox è un ...

