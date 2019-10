Diretta Badalona Brescia | risultato 81-68 | streaming e tv | Joventut ok in allungo

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)video e tv: orario elive della partita che la Leonessa gioca per la seconda giornata del gruppo C di Eurocup.

SportRisultati : RT @LeonessaBrescia: Termina la partita al Palau Olímpic di Badalona, il successo finale non sfugge ai padroni di casa della Joventut, che… - XavC6775 : RT @LeonessaBrescia: Termina la partita al Palau Olímpic di Badalona, il successo finale non sfugge ai padroni di casa della Joventut, che… - AlexGaldeano : RT @LeonessaBrescia: Termina la partita al Palau Olímpic di Badalona, il successo finale non sfugge ai padroni di casa della Joventut, che… -