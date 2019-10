Incendio in Francia | sotto controllo il rogo in ex area industriale vicino Lione

Nuovo violento Incendio in Francia - nella periferia di Lione : Un Nuovo impressionante incendio sta interessando da stamane l'area industriale di Villeurbanne, nella periferia di Lione, in Francia. Le fiamme hanno colpito alcuni stabilimenti industriali...

Francia - Incendio Rouen : niente amianto - ma le proteste aumentano : Proseguono le polemiche in Francia in seguito all’incendio che ha interessato Rouen. Il primo ministro Edouard Philippe ha rassicurato, “il cattivo odore c’è ma non è nocivo secondo le rilevazioni”, non ci sono tracce d’amianto né di inquinamento dell’acqua: a Rouen, dove 5 giorni fa un incendio nel sito della fabbrica chimica Lubrizol ha provocato una densa nube nera, la tensione aumenta, tra manifestazioni e ...

Francia - Incendio in stabilimento chimico : fiamme domate ma timore per salute. Evacuata tv regionale : dipendenti con nausea e vomito : Le fiamme divampate ieri nell’impianto chimico di Lubrizol a Rouen, nel nord-ovest della Francia sono state domate. Ora però cominciano i timori per la salute delle persone. È di questa mattina infatti la notizia dell’evacuazione della sede della televisione France 3, a poco più di tre chilometri dallo stabilimento. I dipendenti hanno accusato nausea, cominciando poi a vomitare. La causa, secondo alcuni testimoni del posto, tra cui ...

Francia - gigantesco Incendio in impianto chimico a Rouen : “Rischio di inquinamento della Senna” [GALLERY] : Un vasto incendio è divampato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti. Si tratta di un sito classificato “Seveso“, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate. Le cause del disastro, che ha generato una colonna di fumo visibile a diversi km di distanza, sono al momento sconosciute. Il prefetto della Normandia Pierre-André ...

Francia - Incendio nello stabilimento chimico della Lubrizol a Rouen : le immagini dell’enorme colonna di fumo nero : Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte in uno stabilimento chimico della società Lubrizol a Rouen, nel nord-ovest della Francia. Lo stabilimento produce additivi per lubrificanti ed è catalogato in base alla Direttiva europea come ‘Seveso’, quindi ad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate, tanto da costringere le autorità a chiedere ai residenti di almeno 12 comuni nelle vicinanze di non uscire di casa. ...

Francia - Incendio in uno stabilimento chimico ad alto rischio a Rouen. La procura : “Limitare le uscite”. Media : “Caso simile nel 2013” : Un grande incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un impianto chimico classificato ad alto rischio a Rouen, in Normandia. Il rogo si è sviluppato in uno degli edifici dello stabilimento di Lubrizol, che produce additivi per lubrificanti. Il sito è classificato Seveso, vale a dire che è sotto sorveglianza a causa delle materie prime che utilizza. Un gran numero di Vigili del fuoco è subito arrivato sul posto per ...

