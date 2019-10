Firenze e Pisa tra i primi aeroporti europei “plastic free”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019)saranno tra i100% plastic free e all’avanguardia nel recupero delle acque. Il progetto, presentato da Toscana, parte da alcuni dati: nei dueogni giorno vengono raccolti 150 kg di plastica e buttati oltre 3.000 litri di acqua potabile imbottigliata. La soluzione punta a coinvolgere tutti: dal personale di Toscanaagli esercenti fino ai passeggeri. Il progetto si svilupperà in tre macro-fasi. La prima (“Recupero e Riciclo”) ha preso il via con la risoluzione delle difficoltà di smaltimento delle bottiglie d’acqua dei passeggeri presso i controlli di sicurezza. Tali difficoltà provocavano uno spreco giornaliero di circa 3.000 litri di acqua potabile imbottigliata e l’impossibilità di riciclare le bottiglie di plastica, con le evidenti ripercussioni negative in termini ambientali. In prossimità dei controlli di ...

Andrea_Radic : RT @toscanaeroporti: Parte oggi il progetto Toscana Aeroporti Plastic Free, un percorso che porterà #Firenze e #Pisa a diventare i primi ae… - TrafficoA : Peretola Nord - Mancanza di metano A11 Firenze-Pisa nord L'area di servizio Peretola nord e' sprovvista di metano per un guasto... - tatiarima : Firenze e Pisa saranno tra i primi aeroporti europei 100% plastic free e all’avanguardia nel recupero delle acque.… -