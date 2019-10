Trieste | gli agenti e quel gesto da eroi Così hanno salavato un 15enne

Una settimana fa gli agenti uccisi a Trieste avevano salvato un minore dal suicidio : I due agenti uccisi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, una settimana fa sono stato protagonisti di una operazione delicata, dissuadere un minorenne dal suicidarsi. A renderlo noto è stato il questore Giuseppe Petronzi in una breve intervista al TgR Friuli Venezia Giulia.Al giornalista Antonio Di Bartolomeo, Petronzi ha rivelato l’intervento che, all’epoca, proprio per la delicatezza del fatto, non era stato reso noto.Petronzi ...

Trieste - il questore Petronzi : “Vicini alle famiglie. Irrispettoso parlare di polemiche” : “parlare di polemiche in un momento in cui stiamo piangendo due dipendenti mi crea estremo disagio, non lo trovo elegante, non lo trovo rispettoso della memoria di due ragazzi che stavano facendo il loro lavoro”. Così il questore di Trieste Giuseppe Petronzi replica a chi gli chiede se le pistole dei due agenti uccisi negli uffici della questura di Trieste potessero avere già il colpo in canna, ‘evitando’ manovre ...

Agenti uccisi a Trieste - la madre dell’assassino : “Chiedo perdono - mio figlio è malato” : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”. Lo ha detto Betania, la madre del giovane indagato per lasparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due Agenti. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio – ha aggiunto commossa – cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il ...

Trieste - il cordoglio di Giangrande : “Il problema non è la sicurezza - ma chi non rispetta le leggi” : Giuseppe Giangrande, il maresciallo dei carabinieri rimasto ferito gravemente davanti a Palazzo Chigi nel 2013, è intervenuto sulla sparatoria di Trieste: "Io non penso che ci sia un problema di sicurezza ma di persone che non rispettano le leggi del nostro Paese. Sono stati colpiti due uomini delle forze dell'ordine, al servizio dello Stato che lavoravano per il bene di tutti e oggi dobbiamo fare i conti con questo lutto".Continua a leggere

Trieste - la madre del killer : la sera prima sentiva voci - mio figlio è malato - chiedo perdono : «Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare». A parlare è Betania, la madre di...

La madre dell’omicida di Trieste : “Chiedo perdono - mio figlio è malato” : La donna dopo la sparatoria in questura: «Diceva di sentire voci che lo volevano uccidere. In Germania era seguito, qui no»

A Napoli Mattarella ricorda gli agenti uccisi a Trieste : "La nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità, come i due agenti della Polizia di Stato ieri assassinati a Trieste". Nel corso del suo intervento alla cerimonia che celebra i 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato così i due agenti uccisi in questura a Trieste - ...

Trieste - fiori per gli agenti uccisi - abbracci e carezze per i colleghi. Un testimone : “Quei rumori mi sembravano petardi” : Tutto si muove eppure tutto è fermo. È il giorno dopo di Trieste, dove l’aria sa di sospensione. Non solo fuori dalla Questura dove ieri due poliziotti, Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli e di Matteo Demenego, 31 anni, di Velletri sono stati uccisi. La città intera è stranita, ammutolita, quasi zittita, di certo incredula dopo che Alejandro Augusto Stephan Meran, un dominicano, 29 anni affetto da problemi psichici, ha sottratto la pistola a ...

Sparatoria Trieste - la mamma di Pierluigi Rotta : “Vogliamo giustizia - se la meritano” : La mamma di Pierluigi Rotta, uno degli agenti uccisi nella Sparatoria di ieri davanti alla Questura di Trieste, ha parlato commossa davanti ai colleghi del figlio che hanno reso omaggio ai due agenti caduti. "giustizia, giustizia, se la merita", ha detto sorretta dal marito Pasquale e dai genitori di Matteo Demenego, l'altra vittima della strage nella città friulana. Intanto, migliorano le condizioni del terzo poliziotto colpito dalla furia di ...

Trieste - il poliziotto racconta in diretta la morte degli agenti Rotta e Demenego : “Hanno smesso di fare il massaggio cardiaco” : “Sembra giusto dirlo anche a voi. Ho parlato adesso con i colleghi della mobile, hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai colleghi perché sono morti”. Questo il messaggio audio inviato da un agente della questura di Trieste dopo la sparatoria costata la vita a due poliziotti. Poi l’audio di un altro poliziotto, intervenuto all’esterno della questura, che spiega le fasi concitate della colluttazione: “Uno dei ...

Trieste - l'indagato non risponde agli inquirenti : sequestrate le fondine delle vittime : Il giorno dopo la sparatoria e la tragedia di Trieste. Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, di origini dominicane, accusato di aver ucciso ieri pomeriggio due agenti della Questura di Trieste,...

L’omaggio della polizia davanti all’Altare della Patria per gli agenti caduti a Trieste : Nella tarda serata di ieri, decine di volanti si sono schierate davanti all'Altare della Patria a Roma con i lampeggianti accesi e a sirene spiegate per ricordare i due agenti uccisi in una sparatoria nella Questura di Trieste Gabriele Laganà sparatoria polizia altare della Patria ? Luoghi: ...