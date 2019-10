Lo scandalo londinese getta il Vaticano nel caos

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “A big mess”, fibrillazione parossistica oltre le Mura Leonine. Il nuovo caso giudiziario che coinvolge le finanze vaticane a livelli che - non è affatto un modo di dire - sono veramente senza precedenti, ha creato nella giornata di oggi un effetto di forte tensione. E se è vero che ci vorrà ancora qualche giorno per l’analisi delle memorie sequestrate di alcuni computer della prima sezione della Segreteria di Stato e dell’AIF (l’autorità antiriciclaggio), è altrettanto certo che la vicenda è troppo seria, per aver imposto l’allontanamento dal territorio dello Stato del Direttore dell’AIF Tommaso Di Ruzza e di altri tre dipendenti. E per aver determinato la nomina da parte di Papa Francesco a capo del Tribunaledi un magistrato del calibro di Giuseppe Pignatone, che a maggio aveva lasciato la ...

