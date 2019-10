La ex moglie di Andrea Ippoliti | I miei figli imbarazzati dal padre

Temptation - l'ex moglie di Andrea Ippoliti : 'I nostri figli si vergognano di te' : Durante l'ultima puntata di Temptation Island Vip di lunedì 23 settembre, Andrea Ippoliti durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo ha visto andare via infuriata quest'ultima ed è anche stato ripreso dalla conduttrice televisiva Alessa Marcuzzi per il suo atteggiamento troppo aggressivo, ma non è finita qua. Infatti, l'uomo ora dovrà vederla con l'ex moglie che ha detto queste parole: 'Ha detto di non aver mai tradito? Ma se tre anni ...

Temptation Island Vip 2 - l’ex moglie smaschera Andrea Ippoliti : “Ha tradito anche me - è stato scoperto dai nostri figli” : A tenere banco nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2 è stata la rottura della coppia formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due sono stati protagonisti di un acceso falò di confronto, nel quale sono stati mostrati alcuni video che mostrano i momenti di intimità avuti da Ippoliti con la tentatrice Zoe che hanno mandato su tutte le furie la Caldonazzo. Alcune clip dell’accaduto sono state pubblicate sul profilo ...

