“Anche lei tra le 100 iene” Nadia Toffa | durante il ricordo spunta il suo volto

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Grande emozione ierila prima puntata di stagione de Le Iene. Alessia Marcuzzi, senza riuscire a trattenere le lacrime, ha ricordato. Ha parlato dello splendido sorriso con il quale ha lottato contro il cancro, la ferma intenzione di non darla vinta alla malattia continuando a vivere intensamente, ma ha menzionato anche i momenti in cui la conduttrice si lasciava andare e cedeva alle lacrime. Le parole di Alessia Marcuzzi sono state queste. C’erano tutti ieri sera, tutti coloro che nel corso degli anni hanno lavorato come Iene. E tra i tanti anche tantissimi che nessuno ricordava più.Da Luciana Litizzetto a Simona Ventura e Alessia Marcuzzi che ha indossato l’abito da Iena e su Instagram ha chiarito di farlo per la sua. In studio anche Enrico Lucci e Alessandro Cattelan, sarà un enorme abbraccio collettivo nei ...

IlContiAndrea : Parlare della malattia è sempre difficile, raccontarla e farlo con dignità, specie in televisione è impossibile. Da… - HuffPostItalia : Voce rotta e commozione, la Marcuzzi e 100 Iene piangono Nadia. 'Anche lei ha pianto' - marcocappato : Domanda per @luigidimaio: ma perché il voto su Rousseau favorevole al Governo col #PD è messo in pratica mentre que… -