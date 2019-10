Licenziamento per malattia illegittimo | ecco la sentenza della Cassazione

Petizione dei fan di Fear The Walking Dead 5 per chiedere il Licenziamento dello showrunner della serie : Il pubblico è sempre sovrano ma forse i fan di Fear The Walking Dead 5 (e non solo) sono andati davvero troppo oltre. La nuova stagione dello spin off di The Walking Dead sta per concludersi e l'ultimo episodio andrà in onda proprio domenica tra la delusione generale, o quasi. A quanto pare il pubblico non ha gradito quello che ha visto in questi ultimi episodi e proprio per questo ha messo insieme una Petizione sul web per chiedere il ...