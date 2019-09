Napoli e Juve si contendono Aouar del Lione E’ valutato 60 milioni

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Tardelli : 'Questa Juve non mi piace - Sarri non è libero come lo era nel Napoli' : La Juve, in questo inizio stagione, non sta di certo entusiasmando, se non in due match, quelli più importanti, ovvero contro il Napoli e l'Atletico Madrid, anche se sono evidenti gli errori, soprattutto nelle palle inattive, che stanno riguardando il settore difensivo bianconero. Una situazione che preoccupa non poco i sostenitori bianconeri ma che evidentemente ha messo in discussione il lavoro di Sarri. A tal riguardo alla Domenica Sportiva ...

Nella scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli : Sulla scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli di Ancelotti che ha superato senza particolari difficoltà l’ostacolo della

Llorente è meglio di Icardi. Il paradiso di Milik può aspettare. Napoli da scudetto come Inter e Juve : Il Napoli ha fatto un affare enorme con Llorente. Mentre Icardi annaspa al PSG, Llorente ha conquistato a suon di reti e prestazioni super tutti i tifosi azzurri. Anche a Lecce, nella prima sfida del tour de force che attende il Napoli fino allo prossima sosta di Ottobre, Llorente è stato sugli scudi come era avvenuto nel debutto trionfale di Champions contro il Liverpool. Tanto contro i Campioni d'Europa quanto contro i neo promessi ...

Mercato Juventus - sfida col Napoli : Paratici piomba sul talento di Serie A : Mercato Juventus – Tre gol nelle prime quattro giornate di Serie A. Due dei quali decisivi per i quattro punti in classifica del Genoa, che si gode la crescita di Christian Kouame. Classe 1997, la giovane punta ivoriana già la scorsa stagione rubò le attenzioni delle migliori società italiane, che anche quest’anno osserveranno da vicino le sue giocate. Mercato Juventus, Kouamè nel mirino di Paratici Sempre attive sulle future stelle, ...

Champions League - Marcello Lippi non ha dubbi : “la Juventus tra le favorite - il Napoli si farà rispettare” : L’ex ct campione del mondo ha parlato dell’esordio delle italiane in Champions League, esprimendo le proprie personali sensazioni Giornata particolare per Marcello Lippi, impegnato oggi nella regata Millevele che lo vede protagonista. L’ex ct campione del mondo con l’Italia nel 2006 non si è lasciato però sfuggire la possibilità di parlare di calcio, soffermandosi ai microfoni dei cronisti presenti ...

Ultras Juventus - la sfida del leader dei True Boys : «Voglio vedere chi offenderà più Napoli città» : Sulla pagina fb dei True Boys Juventus, gruppo di tifosi bianconeri il cui leader è un napoletano emigrato in Germania, è comparso un video (del leader appunto) che lancia una sfida ai tifosi juventini del primo anello. Davide Bonavita, questo è il suo nome, è contrario ai cori contro Napoli e il Sud. In questo video fa una differenza tra secondo anello e primo anello dello Stadium. Parla di minacce da parte del primo anello nei confronti del ...

Mattino : com’è cresciuto il Napoli dalla Juve al Liverpool : Il Mattino snocciola oggi un po’ di statistiche per dimostrare come il Napoli sia cresciuto in fase difensiva dalla prestazione con la Juve in poi il Napoli vinse, a Torino, il 57.4% dei duelli difensivi, recuperando 54 palloni. Il senso di questi numeri lo si comprende paragonandoli alle due sfide successive: contro la Samp cresce la percentuale dei duelli difensivi vinti (61.9%), si abbassano notevolmente i tiri concessi nello specchio ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...

Sconcerti : “Il Napoli ora deve accelerare per appaiarsi a Inter e Juve. Contro il Liverpool ha trovato la sua…” : Sconcerti consiglia al Napoli di accelerare per arrivare in vetta Il giornalista Mario Sconcerti è Intervenuto a Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli dovrà fare 9 punti nelle prossime tre partite, questo è il momento di accelerare per appaiarsi in classifica con Inter e Juventus. Leader nel reparto offensivo? Sono tutti giocatori di grande qualità, tutti molto veloci, molto ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

Calcio e Finanza : il Napoli batte la Juve nella crescita social : Calcio e Finanza riporta come al solito un interessante report realizzato grazie a IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del Calcio europeo: uno strumento di analisi e di studio per professionisti del settore e appassionati. Dal report parla che della crescita social dei club emergono interessanti novità su Napoli, Inter e Juve. Non è una sorpresa la crescita ...

