Matteo Renzi premier tra 6 mesi | Alan Friedman rilancia la confessione

Striscia la Notizia - Matteo Renzi e il fuorionda prodotto col deepfake : un video spiazzante : Nella prima puntata della stagione di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, è stato proposto un fuorionda di... Matteo Renzi. Non il vero Renzi, però, anche se la somiglianza era pazzesca. In verità, come spiega tvblog.it, si tratta di un cosiddetto deepfake. Ovvero, per crea

Striscia la Notizia e il deepfake : ecco com'è stato creato il fuorionda fake di Matteo Renzi : L'intelligenza artificiale sbarca per la prima volta nella televisione italiana grazie a Striscia La Notizia. Nella prima puntata del tg satirico, ieri, il team capitanato da Antonio Ricci ha trasmesso un fuorionda (contraffatto) di Matteo Renzi. Sì, insomma: quello trasmesso non era il vero leader di Italia Viva (anche se sembrava di sì) ma era il frutto di una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico ...

Striscia la Notizia : il fuori onda di Matteo Renzi è in realtà un fake goliardico : La nuova edizione di Striscia la Notizia è partita con il botto e nella prima puntata andata in onda lunedì 23 settembre è stato proposto un divertente fuori onda con protagonista Matteo Renzi. Una scena esilarante, in cui l'ex premier, ripreso in un fuori onda, prende in giro l'attuale primo ministro Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l'attuale segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e addirittura il Presidente ...

Italia Viva - Maria Elena Boschi è la capogruppo alla Camera del nuovo partito di Matteo Renzi : Maria Elena Boschi è la capogruppo alla Camera di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi alla quale la fedelissima dell’ex premier ha aderito insieme ad altri 24 colleghi tra cui Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto e Luigi Marattin. A comunicare la nomina dell’ex ministra delle Riforme e sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata la vicepresidente di Montecitorio, Maria Edera Spadoni, presidente di turno ...

Striscia la Notizia - il clamoroso fuorionda di Matteo Renzi : “Zingaretti? Ha il carisma di Bombolo”. Ma è un fake : Renzi che non è Renzi ma sembra Renzi. Almeno, a un occhio non molto esperto o distratto, il filmato potrebbe essere sembrato davvero originale. Ieri sera Striscia la Notizia ha mandato in onda un video del leader di Italia Viva in un presunto fuori onda: “Io con Zingaretti? Per carità dai, ha il carisma di Bombolo“. E ancora: “Conte? Ma dai, ha la faccia da pretino, hai visto?”. Non pago, Renzi fa il gesto ...

Rosy Bindi : "La scissione di Matteo Renzi non è finita. Ci sarà un secondo big bang" : "La scissione di Matteo Renzi? non è finita qui". Ne è convinta Rosy Bindi, la ex presidente dell' Antimafia tornata in direzione, che in una intervista al Corriere della Sera sostiene che ci sarà un secondo "big bang", ergo "altre uscite dal Pd. Renzi ha incassato ministri e sottosegretari, è uscit

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Italia Viva di Matteo Renzi davanti a Forza Italia : batosta per Berlusconi : E il lunedì piovve il Sondaggio di Enrico Mentana. Negli studi del TgLa7, Mitraglietta svela le cifre della rilevazione di Swg, la prima che comprende anche Italia Viva, la neo-creatura politica di Matteo Renzi sorta in seguito alla scissione del fu rottamatore dal Pd. E proprio come nel Sondaggio p

Matteo Renzi - il sondaggio in controtendenza : botto per Italia Viva - di quanto sale in una settimana : Aiuto, è tornato. Il partito di Renzi è nato solo martedì scorso e il primo sondaggio, di Masia con EMG Aqua, l' ha stimato al 3,4%. Ma due giorni dopo Pagnoncelli con Ipsos già lo dava al 4,6 e ieri, per D'Alimonte della Winpoll-Sole24Ore, Italia Viva risultava addirittura al 6,4%. Va bene che il p

Alessia Morani ribadisce il no a Matteo Renzi : "Ecco perché resto nel Pd. Se mi fido ancora di lui?" : Alle prime battute con la sua nuova avventura, Italia Viva, Matteo Renzi deve anche ingoiare qualche rospo. Per esempio, i fedelissimi o presunti tali che non lo hanno seguito, da Luca Lotti in giù. E tra questi figura anche Alessia Morani, che torna sulla vicenda intercettata dai giornalisti prima

Matteo Renzi - l'ex moglie di Piero Pelù svela l'aiutino da 20mila euro : "Tutto gratis - senza pagare un soldo" : Matteo Renzi torna a Palazzo Vecchio per un confronto con il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman. L'incontro però ha generato la rabbia di Antonella Bundu, ex moglie di Piero Pelù e leader della sinistra in Consiglio comunale. La Bundu ha protestato perché il Salone è stato concesso gratuitamente (l

Matteo Renzi e l'sms a Salvini dopo le dimissioni : il retroscena sulla crisi di governo. Ora è tutto chiaro : "Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso: lui aveva fatto lo stesso con me dopo il referendum. Era giusto dire: sei il mio avversario e lo sarai sempre ma ti concedo l'onore delle armi". Questo il retroscena che lo stesso Matteo Renzi ha svelato in diretta a Non è L'Arena. Una confess

Matteo Renzi : “Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso” : Matteo Renzi: “Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso” Dopo mesi passati nel dimenticatoio, Matteo Renzi si è ripreso la scena politica grazie al ruolo decisivo svolto nella formazione del nuovo governo e per aver operato, subito dopo, l’ennesima scissione del PD. L’ex segretario dei dem è tornato sulla cresta dell’onda mediatica, ricevendo chiamate dai principali salotti televisivi ...

Non è l'Arena - Matteo Renzi da Massimo Giletti : "Beppe Grillo mi insulta tutti i giorni ma non ne parlo" : "Non avrei mai immaginato di formare un governo sulla base di un accordo con Beppe Grillo, ma tutto deriva dall'atteggiamento di Matteo Salvini". Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, spiega che se il leader della Lega "non avesse fatto quella pazzia, oggi avremmo una situ

Quanto vale Italia Viva - il nuovo partito di Matteo Renzi. E fino a dove può arrivare : Le prime rilevazioni forniscono già un perimetro dentor il quale potrebbe muoversi la nuova creatura dell'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a Vivacchiare nella palude"