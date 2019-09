Sottosegretari governo Conte | ecco chi sono Il giuramento lunedì

Arriva la nomina dei 42 Sottosegretari - la squadra del governo Conte bis è al completo : Dopo un breve Consiglio dei ministri è Arrivata la lista dei 42 sottosegretari e vice ministri: fa il pieno il M5S, che porta a casa 21 sottosegretari e 6 vice, più di quelli di cui si era ipotizzato in questi giorni. Il Pd ne ottiene 18 più 4 vice, mentre Leu 2 e le Autonomie del Maie solo 1, senza vice ministri.Continua a leggere

Governo - CdM nomina i Sottosegretari : 11.20 I sottosegretari del Governo Conte 2 sono 42: 21 sono del M5S, 18 del Pd, 2 di LeU e 1 del Maie, Movimento associativo italiani all'estero. Al Mise Buffagni (M5S); delega all'Editoria a Martella (Pd); all'Ambiente Morassut (Pd); Misiani (Pd) e Castelli (M5S) all'Economia. Agli Esteri,Sereni (Pd) e Del Re (M5S). Mauri (Pd) e Crimi (M5S) all'Interno. Sileri (M5S) alla Salute. Ascani (Pd) all'Istruzione.

Governo - nomine dei Sottosegretari : notte di trattative - oggi il giuramento : Nel Movimento l’agitazione innescata dal metodo di selezione dei candidati ha generato un clima di mugugni e sospetti

Governo : ressa nel M5S per Sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa nel M5S per Sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea ...