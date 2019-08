Conte Inter | attacco all’ex! Reazione dei tifosi della Juve | ecco il motivo

Antonio Conte - le mani sull'Inter : perché sarà lui la sorpresa della stagione : Coerenza, continuità, persino una certa prevedibilità: è l' Inter di Antonio Conte la prima autentica novità della Serie A 2019/20. Rimandata la rivoluzione di Sarri nella Juve - vincente ma ancora con il dna di Allegri -, bella solo dalla cintola in su la Roma di Fonseca, in questa prima giornata l

Gazzetta : A Conte dà fastidio il concetto di “Pazza Inter”. Niente più “Amala” a San Siro : Antonio Conte aveva già fatto la sua dichiarazione di intenti nel primo video ufficiale da tecnico nerazzurro: “Basta parlare di pazzia, sarà un’Inter regolare e forte”. Con la pazzia, il tecnico leccese non vuole proprio più avere a che fare. Tanto che, lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ha voluto un taglio netto con il passato. Per la precisione, con il concetto di pazzia e con l’inno che da dieci anni accompagna ...

Inter - i commenti entusiasti di La Russa e Mazzola : “Si vede già l’impronta di Conte” : “Aspettiamo partite più impegnative ma la mano di mister Conte già si vede, c’è un cambiamento netto rispetto agli ultimi anni. Ho visto una squadra determinata, convinta, senza paura, con grande intensità per tutti i 90′ e che non si è mai accontentata e ha sempre cercato il gol. Sono molto soddisfatto”. Il vice presidente del Senato e grande tifoso dell’Inter, Ignazio La Russa, commenta così ...

Inter : Sanchez tra i colpi da regalare a Conte nell'ultima settimana di calciomercato : Si entra nell'ultima settimana della sessione estiva di calciomercato e tante squadre sono al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi ai propri allenatori. Tra i club maggiormente attivi c'è l'Inter, che ieri ha esordito nel miglior modo possibile in campionato, battendo il Lecce 4-0 e mettendo in mostra pregi e difetti della nuova gestione Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha sottolineato come, a differenza di altre squadre, ...

Inter-Lecce - Conte rivela : “Sento tantissimo le partite - faccio 6-7 km a bordo campo…” : “Pretendo tantissimo ma do anche tantissimo. Per questo motivo sento le partite, ogni volta a bordo campo faccio 6-7 chilometri“. A rivelarlo, in conferenza stampa dopo il match Inter-Lecce finito 4 a 0, l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte. Che ha aggiunto: “Sono soddisfatto, ma dobbiamo evitare le amnesie. È successo per 15 minuti dopo il 2 a 0″. L'articolo Inter-Lecce, Conte rivela: “Sento tantissimo ...

Inter - infortunio Sensi : grana per Conte - i tempi di recupero : infortunio Sensi- Dopo un esordio ufficiale in maglia Inter da autentico protagonista, bagnato anche dal gol, Sensi è stato costretto, poi, ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare. Ghiaccio sul muscolo e fiato sospeso per mister Conte, il quale potrebbe dover fare a meno del suo centrocampista in vista della seconda giornata […] L'articolo Inter, infortunio Sensi: grana per Conte, i tempi di recupero proviene da ...

Highlights Inter-Lecce 4-0 : video - gol e sintesi. Conte dà subito spettacolo : Si apre con un poker di lusso l’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Nel posticipo della prima giornata della Serie A 2019-2020, le reti di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva hanno regalato alla formazione nerazzurra il successo sul Lecce con il risultato di 4-0 di fronte ad un San Siro già innamorato del nuovo tecnico. La squadra salentina salita nel massimo campionato lo scorso anno ha dimostrato di dover ...

Inter - effetto Conte : il Lecce travolto a San Siro : I nerazzurri convincono, si vede già la mano del nuovo allenatore. Organizzazione e ferocia oltre a sprazzi di bel calcio. E Lukaku va subito a segno

Lukaku subito in gol - l'Inter schianta il Lecce : esordio da sogno per Antonio Conte : Parte alla grande l'Inter di Antonio Conte battendo il Lecce 4-0 nella prima partita di campionato a San Siro. Per i nerazzuri uno stadio pieno, 65.000 spettatori, ed una tifoseria che ha accolto alla grande la squadra, in particolare Romelu Lukaku ed il nuovo allenatore. L'attesa è spasmodica e quasi passa in secondo piano una 'tegola' che cade durante il riscaldamento: de Vrij si fa male e, dunque, Conte deve rivedere il suo trio difensivo: ...

Inter-Lecce - Conte Contento a metà : “bisogna migliorare per essere protagonisti. Icardi? Marotta è stato chiaro” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria contro il Lecce, soffermandosi anche su Icardi e sul mercato Vince e convince l’Inter nel posticipo della prima giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono 4-0 sul Lecce al termine di una partita giocata alla perfezione dagli uomini di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva quella di Lukaku e compagni, che non ha convinto appieno ...

Inter-Lecce - Conte : “Bene oggi ma non deve essere scintilla - dobbiamo diventare dinamite” : Inter-Lecce è finita 4-0, l’esordio dei nerazzurri è ottimo. Segnano i centrocampisti e anche Lukaku. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico Antonio Conte. Inter, l’esordio è uno show: Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’, segna anche Lukaku [FOTO] “Siamo partiti bene, con la giusta intensità e voglia e rispettando un’idea. Poi sul 2-0 ci siamo disuniti, ho detto ai ragazzi di ...

Inter col botto - c'è già la mano di Conte : 4-0 al Lecce - Lukaku conquista San Siro : L'Inter di Antonio Conte comincia col botto. Anzi 4, come i gol con cui i nerazzurri in un San Siro pieno e festante travolgono il Lecce di Liverani. I neopromossi giocano con orgoglio e coraggio per un'ora, poi crollano sotto i colpi (dalla distanza) di Brozovic, Sensi, Lukaku (gran debutto per il

Inter-Lecce 4-0 - esordio perfetto di Conte : Brozovic-Sensi indirizzano la sfida - poi segnano anche Lukaku e Candreva : Un esordio migliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’Inter di Antonio Conte batte il Lecce 4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic ad aprire le marcature e il neo-acquisto Stefano Sensi a raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...