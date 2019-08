Carlo Delle Piane è morto | malattia | età e carriera La causa della morte

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 24 agosto 2019), età e. Laa Roma all’età di 83 anni. Attore conosciutissimo e molto amato dal pubblico, ha iniziato a recitare all’età di 12 anni. Unalunga e intensa: poco tempo fa i 70 didurante la quale ha lavorato con molti degli attori e dei registi italiani, e non solo, tra più importanti del ‘900., l’emorragia cerebrale nel 2015 L’attore èa distanza di qualche anno dalla emorragia cerebrale che lo ha colpito nel gennaio 2015 in seguito al quale è stato anche in coma. Per tutti questi anni, al suo fianco c’è stata la famiglia dell’attore: in primis sua moglie Anna Crispino. Nel 1973era rimasto vittima di un grave incidente automobilistico, in seguito al quale ha ripreso la sua brillante ...

GassmanGassmann : Carlo delle Piane. Un grande attore.??rip - Corriere : È morto Carlo Delle Piane. Aveva a 83 anni, lavorò con Sordi, Totò, De Sica e Avati - repubblica : E' morto Carlo Delle Piane, 110 film in 70 anni di carriera [news aggiornata alle 01:15] -