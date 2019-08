Marc Marquez MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Oggi meglio del previsto | le Yamaha sono le

MotoGP - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez vola e stacca Vinales - Dovizioso 4° - Rossi penalizzato e 17° : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo”. Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una classifica che, in teoria, sarebbe stata decisamente diversa. Chi non ha avuto alcun problema, come suo solito, è stato ...

Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Non sarà facile vincere - il nuovo asfalto sarà un’incognita” : Marc Marquez è pronto e carico per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend di Silverstone. Il campione del mondo in carica è sempre più vicino al suo sesto titolo nella classe regina (il quarto consecutivo) ma è reduce dalla sconfitta del Red Bull Ring contro Andrea Dovizioso e sicuramente la voglia di rifarsi sarà immensa, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “In passato ho avuto sfortuna - sono fiducioso per la gara” : Marc Marquez sta ancora smaltendo la delusione per la sconfitta subita ormai due settimane fa in occasione del GP d’Austria, il sorpasso operato da Andrea Dovizioso all’ultima curva ha scalfito il morale dello spagnolo che comunque si presenta a Silverstone saldamente al comando della classifica generale del Mondiale MotoGP con ben 58 punti di vantaggio sul forlivese. Il Campione del Mondo in carica cercherà naturalmente un pronto ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Valentino Rossi primatista con 8 successi - record della pista a Marc Marquez : Dodicesima tappa della stagione ormai alle porte per il Motomondiale, che fa tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. C’è Grande attesa in classe regina per un nuovo capitolo della bella rivalità tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, sfociata nell’ultimo appuntamento in Austria in un meraviglioso duello per la vittoria che alla fine ha premiato il forlivese. Dovizioso si presenta in Inghilterra con 58 punti da ...

VIDEO Andrea Dovizioso e la grande utopia : avvicinare Marc Marquez in classifica : Il leggendario sorpasso di Andrea Dovizioso su Marc Marquez all’ultima curva del Gran Premio d’Austria ha riacceso l’entusiasmo e l’ottimismo dei tifosi della Ducati e di chi vorrebbe assistere ad una lotta tra i due anche nella classifica del Mondiale. Lo spagnolo della Honda sta disputando una stagione strepitosa ed al momento sembra inattaccabile dall’alto dei suoi 58 punti di vantaggio, tuttavia il ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero : “non sono io il rivale di Marc Marquez” : Maverick Vinales in sella ad una Yamaha che non permette di fare grandi previsioni: qualifiche e gara sono spesso in contrasto e lo spagnolo non crede di rientrare nel lotto dei rivali di Marc Marquez Una Yamaha incostante, che non permette di fare previsioni. Sembra vivere nell’incertezza fra buone qualifiche e gare peggiori rispetto alle aspettative, o viceversa, Maverick Vinales che, intervistato da ‘Marca’ ammette in ...

MotoGP - Andrea Dovizioso ha vinto una battaglia - ma la guerra…Eloquente il distacco da Marc Marquez - Ducati troppo discontinua : Con ancora negli occhi lo splendido sorpasso di Andrea Dovizioso in curva 9 del Red Bull Ring ai danni di Marc Marquez, è tempo di fare qualche ragionamento più a largo raggio sulla MotoGP. Si può affermare, infatti, che il romagnolo abbia vinto una battaglia. In maniera bellissima e netta, certo, ma la guerra è, e rimarrà, saldamente in mano al suo rivale. La Honda fornisce un esercito davvero impressionante al campione del mondo in carica che, ...

MotoGP - Marc Marquez può battere il record di Mondiali di Giacomo Agostini. Potrebbe farcela a 33 anni : 7 titoli Mondiali, 76 vittorie, 126 podi, 87 pole position e 66 giri veloci: sono i dati dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di MotoGP, vede all’orizzonte il suo ottavo titolo e, a 26 anni, trattasi di risultato semplicemente straordinario. L’asso nativo di Cervera, senza se e senza ma, sta caratterizzando questa era della classe regina. Il suo modo di correre e sopratutto il proprio ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez sconfitto a Spielberg? La costanza resta la carta vincente : Domanda: quante volte vi sarete soffermati a guardare il sorpasso all’ultima curva di Andrea Dovizioso ai danni di Marc Marquez a Spielberg? Diverse. Sangue freddo, lucidità e tanto coraggio nella manovra del “Dovi”. Un qualcosa che ai nostalgici ha riportato alla mente l’azzardo di Valentino Rossi nel confronto con Jorge Lorenzo nel 2009 in Catalogna. Storie diverse ma emozioni simili. Tuttavia, pur nella sua bellezza, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma posteriore - ci ho provato fino alla fine” : Gara sensazionale e prestazione maiuscola per Marc Marquez, sconfitto però al termine di un duello mozzafiato dalla Ducati di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 della classe MotoGP. Il sette volte campione del mondo e leader del campionato ha disputato una grande gara anche grazie ai miglioramenti del motore Honda, tuttavia si è dovuto accontentare di una beffarda seconda piazza maturata proprio all’ultima curva. Per ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marc Marquez vuole la prima vittoria al Red Bull Ring - chi potrà fermarlo? : Marc Marquez è il grande, se non il grandissimo favorito del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP che si disputerà oggi dalle ore 14.00 sul tracciato del Red Bull Ring. E la notizia dov’è…? L’appunto che ci potreste fare, effettivamente, è calzante. Lo spagnolo non fa altro che cannibalizzare tutto e tutti e, ormai, anche il Mondiale della classe regina nel suo complesso. Non c’è storia, è inutile girarci ...

