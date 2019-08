Esonda torrente, soccorsi nel Cuneese

Il maltempo colpisce con forti piogge ildove,a Barge,è ancheto ilRio Grana.I Vigili del fuoco hanno fatto 70 interventi in soccorso di persone rimaste bloccate dall' acqua nelle case o in auto. Allerta maltempo (gialla) in Emilia-Romagna, per temporali attesi dalla mezzanotte di oggi e a partire dall'Adriatico,domani,possibili temporali e cali bruschi della temperatura. Domenica ci potrebbero essere grandinate su Pianura padana.Allerta gialla oggi e domani per rovesci e temporali in Toscana.(Di giovedì 22 agosto 2019)