Fiorentina | tutti pazzi di Ribery | l’annuncio di Barone ed il saluto di Nardella

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Questo e’ davvero un gran bel giorno, siamofelici per l’arrivo di”. Sono le dichiarazioni di Joe, l’uomo di riferimento di Rocco Commisso, grande entusiasmo per l’arrivo a Firenze del campione ex Bayern Monaco. “Domani sera lo presenteremo a tutta la citta’ – ha annunciato– apriremo lo stadio Franchi perche’possano salutare, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione“. “Benvenuto a Firenze Franck! Siamo entusiasti del tuo arrivo allae non vediamo l’ora di vederti in campo!“. Lo ha scritto, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Firenze Darioin città: “ho parlato con Luca Toni…”, tifosi in delirio FOTO e VIDEO L'articolodi: l’annuncio di ...

Sport_Mediaset : Fiorentina, oggi sbarca Ribery: avrà la 7 Limati tutti i dettagli, il giocatore in Italia in mattinata: poi visite… - sportface2016 : L'entusiasmo di #Barone e di tutta la #Fiorentina - fibosone : #Ribery è calcio, #Ribery è passione per una città che merita tutto ciò! #Fiorentina @acffiorentina P.s per tutti… -