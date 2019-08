Piccole Donne a Natale nei cinema | Saoirse Ronan è Jo | unmodello femminile ancora attuale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019)ha sempre esercitato un certo fascino sul. E' uscito in questi giorni il primo trailer della nuova trasposizionetografica del romanzo più famoso di Louisa May Alcott. Quello che a prima vista può sembrare una fotocopia in realtà potrebbe essere un curioso esperimentotografico per la presenza della regista Greta Gerwig che stavolta indaga nell'animodella seconda metà dell'ottocento. La pellicola uscirà il 25 dicembre neistatunitensi e quasi sicuramente nello stesso periodo anche in Italia. Il film si concentrerà sulla tematica dell'indipendenza, racchiusa soprattutto nella protagonista Jo, refrattaria alle convenzioni sociali dell'epoca che assimilavano la donna solo ai ruoli di moglie e madre. Le quattro sorelle March sono interpretate da(Jo), Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy) ed Eliza Scanlen (Beth). ...

_Iamalsoawe_ : RT @fvckyourmindd: Verissimo, tutto giusto, ma ci sentiamo bene quando facciamo queste cose perché la società in cui viviamo ci ha insegnat… - cinquecosebelle : C'è il trailer del nuovo Piccole donne con Emma Watson e Meryl Streep - sejunsmle : A DICEMBRE ESCE IL FILM PICCOLE DONNE IO SONO GIÀ LÌ È UNO DEI MIEI LIBRI PREFERITI -