Malgrado | stallo e dugongo Le parole di oggi

(Di sabato 17 agosto 2019) L'attenzione è ancora tutta lì, in alto mare anche. A soli 150 metri dal porto di Lampedusa, dove la Open Arms galleggia con a bordo gli oltre 130 migranti sempre più disperati e l'equipaggio esausto in attesa di una decisione che non arriva da Roma. L'ong spagnola annuncia lo "stato di necessità". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiede di far sbarcare i minori. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lo fa suo "". La situazione si attenua ma loresta. Almeno quanto quello politico. Il M5s attacca di nuovo Salvini "si è fregato da solo".anche a Londra, dove nemmeno il neo premier, Boris Johnson, sembra avere le idee chiare su come divorziare dall'Ue. Un accordo storico è stato invece raggiunto in Sudan, dove i generali e l'opposizione hanno firmato l'intesa per la transizione. Ed è molto vicino anche l'accordo tra americani e ...