Melaverde | l' addio di Raspelli | Mi hanno dimezzato le puntate | meglio lasciare

(Di mercoledì 14 agosto 2019) "Mi piange il cuore, dopo quasi 21 anni.era tutta la mia vita professionale (e non solo) ma non me la sento di proseguire così, a corrente alternata". Edoardoannuncia con una nota la decisione di, il programma del daytime domenicale di Canale 5, nato come 'risposta' a Linea Verde.ha accompagnato l'esordio del programma, nel 1998, prima come critico gastronomico e poi anche come conduttore, incarico iniziato nella primavera del 1999. Nel 2010 al suo fianco è arrivata Ellen Hidding, mentre dallo scorso anno nel cast è entrato anche Vincenzo Venuto, che ha condotto l'autunno 2018 e la seconda parte della primavera 2019.Come accaduto anche in altri programmi di lunga durata, era ormai previsto un avvicendamento, magari dopo un periodo di 'affiancamento'.lo racconta nella sua amara nota: "Mi avevano comunicato di aver deciso di ...

