Risultati Champions League | l’Ajax cerca la qualificazione in casa | il programma completo

(Di martedì 13 agosto 2019)– Si giocano le partite di ritorno valide per i preliminari di, la competizione sta entrando sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo. Ilsi concentrerà tutto nella giornata di martedì, partita fondamentale per l’Ajax che dopo il 2-2 dell’andata deve provare a vincere incontro il PAOK per ottenere la. Il Rosenborg affronta inil Maribor, il Copenhagen davanti al pubblico amico contro la Stella Rossa, trasferta per il Basilea, partita interessante tra Celtic e Cluj mentre il Porto dovrà vedersela con il Krasnodar., ilQarabag (Aze)-APOEL (Cyp) ore 18,30 Rosenborg (Nor)-Maribor (Slo) ore 19 Dyn. Kyiv (Ukr)-Club Brugge (Bel) ore 19.30 FC Copenhagen (Den)-Stella Rossa (Srb) ore 20 Ferencvaros (Hun)-Din. Zagabria ...

