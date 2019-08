Nadia Toffa | dagli esordi in tv alla conduzione delle Iene | l’inviata con il sorriso che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Ilsulle labbra, il piglio deciso, un carattere di ferro.non c’è più, la sua vita spezzata da una malattia con cui ha combattuto per due anni. Una battaglia che ha scelto di condividere con il pubblico, con forza e per invitare chi soffre a non arrendersi. Il 2 dicembre 2017 un malore improvviso in un hotel a Trieste dove si trovava per realizzare un servizio, il ritorno immediato a Milano e il successivo stop lavorativo. Poi l’annuncio in diretta tv a Lel’11 febbraio 2018 durante la puntata che segnava il suo ritorno: “Ho avuto un cancro. In questi due mesi mi sono curata, ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un’operazione, perché dei meravigliosi medici mi hanno operata e mi hanno tolto il cento percento di questo cancro. Ho fatto una radio e una chemioterapia preventiva, perché poteva essere rimasta una ...

