Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019)COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DI. NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LAL’AQUILA IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. SULLA VIA APPIA NUOVA LAVORI DI POTATURA E CODE TRA VIA CESARE BARONIO E VIA DI VIGNA FABBRI. CI SONO DIFFICOLTÀ AD OSTIA ANTICA A CAUSA DELLA CHIUSURA DI VIALE DEIGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA GASTONE MASPERO, CHIUSURA DOVUTA AD UN INCIDENTE E ALLA PRESENZA DI OLIO LUNGO LA SEDE STRADALE. DEVIAZIONI E RIPERCUSSIONI SULLA VIA OSTIENSE E SULLA VIA DEL MARE. SULLA PONTINA CODE TRA CASTELNO TRIGORIA E L’USCITA DI VIA DI DECIMA IN DIREZIONE QUINDI DI, SI TRATTA DI LAVORI. TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO ...

GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Anastasio II prossimità Via Innocenzo XIII #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 268 - LuceverdeRadio : #autostrade #traffico - A1 Roma-Napoli code tra Cassino e San Vittore > Napoli #luceverde #Lazio - PLRomaCapitale : #Roma: Via Aurelia prossimità Via dei Maffei #traffico rallentato causa #incidente in direzione centro -