Bollo auto 2019 | gestione pagamento ACI | la sentenza del CdS

Bollo auto - riduzione del 50% per il veicoli tra i 20 e i 29 anni : Stefano Damiano auto e moto di interesse storico e collezionistico potranno usufruire della riduzione della meta del costo del Bollo Una buona notizia per i proprietari di automobile e motocicli di interesse storico. I veicoli e le moto con immatricolazione tra i 20 e i 29 anni potranno accedere alla riduzione del 50% del Bollo se in possesso di alcuni requisiti introdotti con la legge di bilancio 2019. In primis è necessario il ...

Bollo auto dimezzato : chi può godere della tassa ridotta al 50% : Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, possono usufruire del pagamento della tassa automobilistica (Bollo) con una riduzione pari al 50%. Questo è possibile qualora, dal primo giorno di decorrenza del per

Bollo auto - due alternative per chi non vuole pagare il balzello : Il Bollo resta una delle tasse più invise agli italiani, seconda (forse) solo al canone Rai. Risparmiare però è possibile, a...

Bollo auto 2019 : sconto con installazione scatola nera - ecco il progetto : Bollo auto 2019: sconto con installazione scatola nera, ecco il progetto Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 provengono dalla Regione Lombardia, dove si sta pianificando un progetto denominato MoVe-In, dove le maiuscole stanno per Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti. Sostanzialmente si tratta di una revisione di un progetto di cui si parla già da tempo: ovvero ridimensionare l’imposta del Bollo auto sui veicoli più inquinanti che però ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il Bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Bollo al 50% se l’auto ha più di 20 anni? Solo se si prova la storicità : Il quesito. Possiedo un’auto immatricolata nel 1997 (in Piemonte). Essendo stata la mia prima auto vorrei tenerla per ricordo. Non la assicuro più da diversi anni, visto che non...

Abolire il canone e ridurre il Bollo auto : le promesse di Di Maio sono realizzabili? : Il senatore Paragone ha presentato una proposta di legge per l'abolizione del canone ma a fare i conti in tasca alla...

Bollo auto : la proposta del ministro Di Maio di rimuoverlo : In queste ore si è tornato a parlare di una proposta molto discussa in sede parlamentare per consentire il risparmio delle famiglie italiane: l'abolizione de Bollo auto. Il ministro del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha infatti avanzato una proposta riguardante l'abolizione o almeno la riduzione della tassa in questione. Ai microfoni del programma di Rai 1 "Unomattina", il vicepremier ha infatti dichiarato di voler finanziare questa manovra ...

Fisco : commercialisti Milano - ‘su Bollo auto bene Di Maio ma piano coerente’ : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – I commercialisti di Milano sono d’accordo con la proposta del ministro Luigi Di Maio di ridurre in maniera consistente o abolire il bollo auto entro la fine dell’anno. “Siamo favorevoli agli incentivi come strumenti di indirizzo dei consumi, così come qualsiasi iniziativa volta ad alleggerire i cittadini dalla pressione fiscale. Auspichiamo però che anche questo progetto si inserisca in ...

Di Maio propone di abolire il Bollo auto utilizzando i risparmi dello spread. Insorge Fi : "Ci ha copiato l'idea" : Utilizzare i risparmi ricavati dall’abbassamento dello spread per abolire il bollo auto, o per ridurlo il più possibile. È l’idea di Luigi Di Maio, presentata a Uno Mattina. Il vicepremier 5 stelle definisce il bollo “tassa odiosa” e spiega: “Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un’auto, che mi auguro sempre più ecologica, che possa essere meno ...