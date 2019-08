Si infiamma la guerra commerciale Usa-Cina Trump accusa Pechino | “Manipola la valuta”

Fonte : lastampa

(Di martedì 6 agosto 2019) Yuan ai minimi dal 2008, precipitano i mercati globali. La Casa Bianca: «Vogliono rubare le nostre aziende e danneggiare i nostri lavoratori. Ora intervenga l’Fmi»

MammaNunmat64 : RT @AlexScipione: Non solo la ???? #Libia. Lo scontro tra le potenze sunnite infiamma i Paesi che si affacciano sul #Mediterraneo, aumentando… - BenedettoLopret : RT @AlexScipione: Non solo la ???? #Libia. Lo scontro tra le potenze sunnite infiamma i Paesi che si affacciano sul #Mediterraneo, aumentando… - ACROPOLITESSE : RT @AlexScipione: Non solo la ???? #Libia. Lo scontro tra le potenze sunnite infiamma i Paesi che si affacciano sul #Mediterraneo, aumentando… -