Sì del Senato alla fiducia | il decreto sicurezza bis è legge | 5 M5S non votano

Decreto Sicurezza bis : fiducia del Senato con 170 sì - è legge. E Salvini ringrazia la Beata Vergine : Applausi di Lega e M5S in aula. Zingaretti: «Italia più insicura grazie agli schavi 5S». Airola cita Formica: «La politica è merda e sangue»

Decreto sicurezza bis è legge : il governo tiene al Senato e passa la prova della fiducia : La crisi di governo sembra scongiurata. Il Decreto sicurezza Bis è stato approvato al Senato con voti 160 favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti. Alla fine è rientrato il malumore del Movimento 5 Stelle: i 'dissidenti' hanno deciso di non presentarsi in Aula. Al contrario, i Senatori di Forza Italia hanno deciso di dichiarare il loro 'non voto' ma rimanendo in Aula.Continua a leggere

Sicurezza bis - in serata si vota la fiducia Al Senato la conta del quorum|Foto|Tv : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti

Sicurezza : ‘non sprechiamo l’umanità’ - la maglia shock del Pd in Aula Senato : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Una persona di colore con la testa in giù dentro una pattumiera. E’ l’immagine shock che ritrae un’opera dell’artista Roberto Barni donata alla festa dell’Unità di Pistoia, riprodotta nelle magliette che i Senatori del Pd indosseranno in Aula al momento del voto sul decreto legge Sicurezza bis. Sotto la scritta “non sprechiamo l’umanità”, perchè con questo ...

Sicurezza bis - in Senato via all’esame del decreto : Aula deserta e proteste : Tante contestazioni da sigle e associazioni della società civile. Il padre missionario Alex Zanotelli: «E’ un atto criminale»

I numeri della maggioranza al Senato - alla prova del decreto sicurezza bis : Una maggioranza autosufficiente ma non salda si metterà domani e dopodomani alla prova dell'ultimo passaggio prima della sospensione estiva. Approda infatti in aula al Senato il dl sicurezza bis e tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta dell'alleanza giallo-vedre, soprattutto sui banchi del M5s, da cui si levano molte critiche al provvedimento voluto da Matteo Salvini. Al netto delle questioni politiche, che pure contribuiscono a scuoterli, i ...

Via libera del Senato all’assegnazione del seggio siciliano a Umbria : senatori M5S aumentano a 107 : Un seggio in Senato della regione Sicilia passerà all'Umbria. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore delle conclusioni della Giunta sul seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al Movimento Cinque Stelle, ma che, non essendoci abbastanza candidati pentastellati in quella regione, è stato assegnato al primo fra i non eletti del M5S che avevano corso in Umbria.Continua a leggere

Senato - via libera all’assegnazione del seggio vacante in Sicilia al primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle in Umbria : Dopo una giornata di tensioni tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta per le elezioni di Palazzo Madama sul seggio vacante in Sicilia, che spetterebbe al M5S ma che non aveva abbastanza candidati alle ultime politiche. La Giunta ha quindi deciso di assegnare il seggio in Senato al primo dei non eletti tra i Cinque Stelle che hanno corso in Umbria: la nuova senatrice è Emma Pavanelli, ...

Senato - protesta in Aula per assegnazione seggio vacante : Pd occupa banchi del Governo e agita Costituzione. Casellati sospende la seduta : Il Pd occupa i banchi del Governo e la presidente Casellati sospende l’Aula. La protesta arriva dopo la richiesta alla presidenza del Senato di sospendere l’esame della relazione della Giunta per le elezioni sul caso del seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al M5s ma per il quale non ci sono candidati nella Regione. La proposta della Giunta è quella di recuperare un seggio in Umbria, proposta che il Pd ritiene ...