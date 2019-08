' Ndrangheta | blitz tra Calabria e Liguria | 42 arresti e 15 milioni sequestrati

Fonte : blogo

(Di lunedì 5 agosto 2019) Beni per 15di euro, in odor di ', sono statistamattina in una operazione contro la mafia calabrese condotta tradalla DIA di Genova sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio. Nel mirino degli investigatori è finita la cosca Raso-Gullace-Albanese. Tra i benici sono immobili, terreni, rapporti finanziari e quote societarie. 42 glidi presunti affiliati alla 'ndrina per le accuse, mosse a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, corruzione, intestazione fittizia di beni e società. Più in dettaglio i sequestri riguardano le quote di partecipazione e il patrimonio aziendale di 7 società, una ventina di beni immobili, fabbricati, 36 terreni, diversi conti correnti e beni mobili riconducibili alle società sequestrate nel reggino, a Savona e ad Alessandria. Tutti beni ...

