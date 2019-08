Enzo Bucchioni – Con un grande attaccante mercato azzurro eccellente

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 2 agosto 2019)è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte per fare un punto sul– Secondo l’editorialista di Tuttoweb, il Napoli, prendendo un, farebbe un. Un Napoli da 9 “A questo punto delmi sento di sbilanciarmi, se il Napoli dovesse acquistare unfarebbe unda 8 se non da 9. Se la Juventus invece prende Lukaku impedisce ad una diretta concorrente, l’Inter, di rinforzare la rosa. Al tempo stesso farebbe cassa vendendo Dybala. Va bene essere integralisti però non condivido le dichiarazioni di Conte, andare contro la Società pubblicamente non credo sia piaciuto neanche all’Inter.” su ForzAzzurri: VIDEO – Spettacolo, top ten gol Liverpool 2018/19 Ranking Uefa, il Napoli nella Top 20, la ...

Antonio16_92 : @scar15385 E con lui Franco Ordine, Alberto Cerruti ed Enzo Bucchioni. In 4 fanno 350 anni! -