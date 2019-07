Uccide leone e posta la foto La figlia lo scopre | “È orribile | tu non sei più mio padre”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2019) Stavolta a fare la ramanzina è stata la. È successo infatti ad una ragazza di 19 anni, che dopo aver visto lein vacanza dei suoi genitori, ha deciso di dirgliene quattro. Lo scatto, pubblicato sui social ostentando forza e divertimento era uno dei tanti in cui si vede unucciso e i suoi assassini dietro, con fucile in mano. Stavolta addirittura ripresi in un amorevole bacio. Eccolo qui l’amore che trionfa sulla natura. E sulla morte. È solo l’ennesimache arriva dall’Africa, un continente che viene sempre di più martoriato in tutti i suoi campi. Molti stati, infatti, per risanare l’economia interna, vendono all’asta le quote di uccisione di diversi animali: dagli elefanti ai leoni, passando per coccodrilli, antilopi, ippopotami, rinoceronti. È il business della caccia, del bracconaggio, che porta nel continente tantissimi turisti, soprattutto americani. Ma ...

